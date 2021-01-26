بعد زيارته الغردقة.. ممثل أفلام إباحية يرسل طلبات صداقة للمرشدين.. والنقيب: مستاؤون

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

حالة استياء شديدة سيطرت على المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، تسبب فيها نزول ممثل الأفلام الإباحية الأمريكي جوني سينس، مدينة الغردقة؛ ليقضي عطلته الشتوية بصحبة إحدى صديقاته؛ حيث ظهر الثنائي داخل حمام السباحة، وكتب على صورته: "أنا موجود في مصر بمدينة الغردقة"، مرسلًا طلبات صداقة إلى بعض المرشدين عبر موقع "فيسبوك"، والذين أبدوا استياءهم من الأمر.

وانتقد بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحرالأحمر، ممثل الأفلام الإباحية الأمريكي جوني سينس، قائلًا: "فوجئنا بالموضوع، والمشكلة أنه يُرسل طلبات صداقة إلى بعض المرشدين السياحيين على موقع فيسبوك، وهم مستاؤون جدًّا من هذا الأمر".

وأضاف نقيب المرشدين السياحيين بالبحرالأحمر، خلال حديثه إلى "مصراوي"، أن الخوض في مثل هذه الأمور يجب أن يكون بحرص شديد؛ كونه أمرًا حساسًا، مشيرًا إلى أن المرشدين يتعاملون مع جميع السائحين بطريقة عادية، أما ممثلو الأفلام الإباحية فلهم طريقة خاصة في التعامل والاحتياطات، مؤكدًا أن وزارة السياحة ليست لها علاقة بهذا الممثل إطلاقًا.

وقال تامر نبيل، أمين عام جمعية مستثمري البحر الأحمر: إن السياح لهم مطلق الحرية في الاستمتاع بإجازاتهم داخل الفندق، ولا أحد يستطيع منعهم من التحرك والاستمتاع بالعطلة الخاصة بهم، قائلًا: السائح له مطلق الحرية يعمل اللي عايزه زي أي مواطن".

وأضاف نبيل، خلال حديثه إلى"مصراوي": "الممثل يقضي إجازته بصحبة صديقته، ولو بيعمل حاجة غلط زي أي نزيل عادي في الفندق أكيد الأمن هيمنعه، بغض النظر عن جنسيته".

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، قد تداولوا صورة لممثل الأفلام الإباحية الأمريكي جوني سينس، خلال قضائه عطلتهالشتوية، بصحبة إحدى صديقاته بمدينة الغردقة. ويرجع مصدر الصورة إلى حساب سينس الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ إذ نشر صورة له قبل يومَين، خلال وجوده داخل حمام سباحة بإحدى القرى الخاصة بمدينة الغردقة، رفقة إحدى صديقاته، مرفقًا الصورة برمز "القلب".

وظهر الثنائي في الصورة وهما داخل حمام السباحة، بينما علق الممثل المشهور على صورته، قائلًا: "أنا موجود في مصر بمدينة الغردقة".