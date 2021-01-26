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السماح بدخول الأردنيين القادمين من بريطانيا عبر (الترانزيت)

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السماح بدخول الأردنيين القادمين من بريطانيا عبر (الترانزيت) السماح بدخول الأردنيين القادمين من بريطانيا عبر (الترانزيت)

جى بي سي نيوز  :- أعلن رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني هيثم ميستو، السماح بدخول المسافرين الأردنيين القادمين من بريطانيا عبر الرحلات الجوية غير المباشرة (الترانزيت)، بدءا من السبت، بعد توقف دام أكثر من شهر إثر ظهور سلالة جديدة متحورة من المستجد في المملكة المتحدة الشهر الماضي.

قررت إيقاف رحلات المسافرين الجوية المباشرة وغير المباشرة (الترانزيت) القادمة من المملكة المتحدة، اعتبارا من 21 كانون الأول/ديسمبر، والذي استمر حتى الآن.

ويُشترط للراغبين بالعودة إجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد (PCR) قبل 72 ساعة من الوصول إلى الأردن، وفحص آخر عند الوصول إلى الأردن، ووجوب خضوع المسافر القادم إلى حجر منزلي مدته 14 يوما.

وتوقع ميستو دخول 150 شخصا إلى الأردن خلال الأسبوع المقبل قادمين من بريطانيا عبر دولة ثالثة.

ميستو أوضح أن دخول الأردن عبر الرحلات الجوية غير المباشرة (الترانزيت)، يعني دخول الأردن عن طريق مطار دولة ثالثة، أي السفر من بريطانيا إلى دولة أخرى والسفر إلى الأردن عن طريق تلك الدولة.

وتحدث المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الخميس، عن 3 سلالات متحورة من فيروس كورونا المستجد ظهرت في بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل.

وقال المركز الأوروبي إن السلالات تشكل خطرا كبيرا على القارة الأوروبية، وستزيد من إصابات كوفيد-19 والحجز في المستشفيات فضلا عن الوفيات جراء المرض.

وبشأن حظر السفر من وإلى دول أخرى يوجد بها سلالات جديدة من الفيروس، قال ميستو إن وزارة الصحة لم تصدر أي تعليمات جديدة متعلقة بدول أخرى، مشيرا إلى أن القرارات قد تتغير في أي لحظة، بما فيه مصلحة الأردنيين.

جي بي سي نيوز

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