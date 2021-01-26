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بروتوكول تعاون بين جامعة الأقصر ووزارة الأوقاف

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بروتوكول تعاون بين جامعة الأقصر ووزارة الأوقاف بروتوكول تعاون بين جامعة الأقصر ووزارة الأوقاف

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04:33 م الثلاثاء 26 يناير 2021

الأقصر- محمد محروس:

وقع الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، والشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون بين الجامعة ووزارة الأوقاف، وذلك بمكتبه بمقر الإدارة المركزية لجامعة الأقصر.

يهدف البروتوكول إلى فتح باب التقدم للتسجيل لدرجتي الماجستير والدكتوراة بجامعة الأقصر للعام الجامعي 2021-2022، بالشراكة بين وزارة الأوقاف والجامعة، على أن تساهم الجامعة في مصروفات الدراسة، لمن يتجاوز اختبارات القبول التي تعقدها وزارة الأوقاف لأئمتها بنسبة 50%.

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