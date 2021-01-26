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المستشارة مروة البيومي تباشر سلطة الاتهام أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية

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المستشارة مروة البيومي تباشر سلطة الاتهام أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية المستشارة مروة البيومي تباشر سلطة الاتهام أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية

مصراوي Masrawy

04:37 م الثلاثاء 26 يناير 2021

كتب- محمود سعيد:

باشرت المستشارة مروة البيومي، اليوم الثلاثاء، إجراءات الاتهام ممثلة عن النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها.

وصرّج المستشار محمد سمير، أن حضور المستشارات أمام المحاكم يأتي في إطار تنفيذ توجيهات المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية واستمرارًا للسياسة التي ينتهجها حيال ترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية ودعمها في تولي المناصب القيادية.

جدير بالذكر أن النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية باعتبارها سلطة الاتهام وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون النيابة الإدارية رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ على أن "تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية".

كما نصت المادة التاسعة من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢على أن " يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية".

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