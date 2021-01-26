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شاهد.. جسم معدني كاد أن يودي بحياة طفل في الطائف

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أجريت له عملية جراحية عاجلة بمجمع الملك فيصل الطبي

شاهد.. جسم معدني كاد أن يودي بحياة طفل في الطائف

تمكّن فريق طبي بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف من استخراج جسم معدني من الشُّعَب الهوائية لطفل عمره 10 سنوات، بعد حدوث انسداد جزئي بالمجرى الهوائي نتيجة دخول هذا الجسم المعدني أثناء لعب الطفل بهذه القطعة المعدنية.

وقال المتحدث باسم "صحة الطائف" سراج الحميدان لـ"سبق": "على الفور تم دخول الطفل إلى قسم العمليات بعد تحضيره وإبلاغه بخطورة الموقف، وخصوصاً المضاعفات الوارد حدوثها أثناء استخراج الجسم المعدني؛ حيث أنه كان من الممكن حدوث قطع في المجرى الهوائي أثناء الاستخراج ولكن تم استخراج الجسم بنجاح ولله الحمد".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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