أخبار عاجلة

تونس تسجِّل 1438 إصابة جديدة بكورونا و81 وفاة -
وزير الرياضة يهنئ النصر بكأس السوبر.. متمنيًا حظًّا أوفر للهلال -
بالفيديو .. اعتقال روسي بسبب الشواء على "اللهب الأبدي" -
"شباب تيماء" يواصلون مسيرة الأجداد والآباء في استمرار رياضة الفروسية -
الديوان الملكي: وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز -
صحيفة أمريكية: مساهمة بارزة في حملة ترامب مولت التجمع الذي سبق اقتحام الكونجرس -
الديمقراطيون يعدون شكلاً مختلفًا من أشكال الاتهام بالتقصير لمحاكمة ترامب -
أمريكا: حصيلة إصابات كورونا تصل إلى 26 مليونًا -
الجيش الليبي ينفي وجود قوات "فاجنر" الروسية في ليبيا -
مسجل خطر يقتل زوج شقيقته لدفاعه عن صاحب كشك رفض دفع "إتاوة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ورشة تدريبية حول مكافحة العدوى بمراكز العزل الخاصة بكورونا في عدن

Print
ورشة تدريبية حول مكافحة العدوى بمراكز العزل الخاصة بكورونا في عدن ورشة تدريبية حول مكافحة العدوى بمراكز العزل الخاصة بكورونا في عدن
نظمتها "الصحة العالمية" بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة

ورشة تدريبية حول مكافحة العدوى بمراكز العزل الخاصة بكورونا في عدن

عقدت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، ورشة تدريبية حول مكافحة العدوى في مراكز العزل الخاصة بفيروس كورونا المستجد في محافظة عدن، بالتنسيق مع إدارة الخدمات الطبية بوزارة الصحة اليمنية.

وتهدف الدورة على مدى ثلاثة أيام، إلى إكساب 25 من كوادر مراكز العزل الطبي في عدن مهارات نظرية وتطبيقية تعريفية بمبادئ العدوى وطرق انتقالها وكيفية الوقاية منها والإجراءات والاحتياطات اللازمة في مراكز العزل ووسائل الحماية الشخصية، والتعرف على الأمراض الوبائية والمعدية ومصادرها وكيفية الحد من انتشارها وكيفية التخلص من النفايات الطبية بالطرق الصحية والسليمة للحفاظ على الكادر الصحي والبيئة والمجتمع بشكل عام.

وأكد وكيل وزارة الصحة اليمنية لقطاع الطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي، أهمية الاستفادة من المفردات العلمية التي تتضمنها الورشة التدريبية، وتجارب مواجهة كورونا في موجته الأولى والاستعداد لأي احتمالات مستقبلية.

ويأتي عقد الدورات والورش التدريبية في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لمنظمة الصحة العالمية لتعزيز الجانب الصحي في اليمن ومختلف البلدان الأخرى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تونس تسجِّل 1438 إصابة جديدة بكورونا و81 وفاة

تونس تسجِّل 1438 إصابة جديدة بكورونا و81 وفاة

وزير الرياضة يهنئ النصر بكأس السوبر.. متمنيًا حظًّا أوفر للهلال

وزير الرياضة يهنئ النصر بكأس السوبر.. متمنيًا حظًّا أوفر للهلال

بالفيديو .. اعتقال روسي بسبب الشواء على "اللهب الأبدي"

بالفيديو .. اعتقال روسي بسبب الشواء على "اللهب الأبدي"

"شباب تيماء" يواصلون مسيرة الأجداد والآباء في استمرار رياضة الفروسية

"شباب تيماء" يواصلون مسيرة الأجداد والآباء في استمرار رياضة الفروسية

شبكة عيون الإخبارية