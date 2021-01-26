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عضو "اقتصادية النواب": قدرات تجعلها في مصاف الدول المستثمرة في الخارج

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عضو "اقتصادية النواب": قدرات مصر تجعلها في مصاف الدول المستثمرة في الخارج عضو "اقتصادية النواب": قدرات تجعلها في مصاف الدول المستثمرة في الخارج

مصراوي Masrawy

04:17 م الثلاثاء 26 يناير 2021

مصراوي

قال النائب حسام زكي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن العلاقات بين دول العالم تحكمها في المقام الأول العلاقات الاقتصادية، مشيراً إلى أنها المُسير الأول لنجاح أو فشل العلاقات بين دول العالم، ويمكن لنا أن نرصد حسن وسوء العلاقات بين دول العالم تزامناً مع العلاقات التجارية بينها حسب الحاجة والهدف من تلك العلاقة.

وأضاف زكي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عقب إلقاء وزير الخارجية سامح شكري، بيان وزارته، أن كسوق استهلاكية كلما زادت قوتها الشرائية وأصبحت لديها قدرة على الشراء، كان ذلك جاذباً لنوعية محددة من الصناعات والماركات، وتختلف تلك الأخيرة حسب القوة الشرائية للسوق المصرية من جهة، ومن جهة أخرى فإن توسيع الاستثمارات الخارجية المصرية يُعد عاملاً مساعداً لقدرة مصر الدبلوماسية على مر الأجيال.

وأشار النائب إلى أن ذلك يظهر في أية مشكلات أو عوائق تواجه مصر على الصعيد الإقليمي، لذلك فعلى جميع المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة أن تراعي حقوق الأجيال القادمة في أن تعيش في ظل قوة حوارية ودبلوماسية على المستوى الإقليمي العربي أو الإفريقي.

وتابع عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب: يجب أن يمتد ذلك لأقصى بقاع الأرض، ولا يقتصر الأمر على خطط جذب الاستثمار الأجنبي؛ بل يمتد إلى ذراع استثمارية مصرية في كل أنحاء العالم، مؤكدًا أننا نملك من القدرات والإمكانات التي تجعل مصر في مصاف الدول من حيث الاستثمار في الخارج.

وأشار عضو اقتصادية النواب إلى أنه من الممكن أن نجعل هيئة استثمارية خارجية مسؤولة عن الاستثمار الخارجي المصري ، وأن تجمع كل التخصصات المتشعبة والمتفرعة في كل الهيئات والوزارات ذات العلاقة في الخارج تتيح دراسات جدوى للمشروعات الخارجية وتبحث استقصاء احتياجات الدول التي لنا معها علاقات مباشرة أو تلك التي سيكون لنا معها مستقبل، متابعاً: "العالم أصبح قريبًا مما نتصور".

وأكد عضو مجلس النواب أن تلك المشروعات تزيد من الاحتياطي النقدي الأجنبي وتعزز من الوجود البشري المصري في تلك الدول بجانب قوة العلاقات الدبلوماسية المصاحبة للعلاقات الاقتصادية.

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