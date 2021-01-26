افتتاح فعاليات البرنامج التثقيفي "آثار بلدنا" في الوادي الجديد

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الوادي الجديد– محمد الباريسي:

افتتح الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، فعاليات البرنامج التثقيفي (آثار بلدنا)، بحضور الدكتور جمال حسن، وكيل المديرية، بالتعاون مع إدارات "الاتصال السياسي، الحاسب الآلي، التطوير" بتعليم المحافظة.

وأوضح النيلي، في بيان صحفي، أن البرنامج تتضمن حلقاته شرحًا تفصيليًا وعروضًا للمناطق الأثرية والمعابد داخل المحافظة، واستهدف البرنامج اليوم منسوبي الإدارات التعليمية بالمحافظة.

حاضر بالندوة المهندس عبدالعزيز خضر، مدير الآثار الإسلامية القبطية، والمهندس أحمد إبراهيم، مدير الآثار المصرية، أحمد علي رضوان، مفتش آثار بالخارجة.

وقال الدكتور النيلي، إن هذا البرنامج التثقيفي يجري تنفيذه (on line) عبر برنامج zoom نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.