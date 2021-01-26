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انتهاء تقييم مشروعات مسابقة المبتكر الصغير بالمنوفية

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انتهاء تقييم مشروعات مسابقة المبتكر الصغير بالمنوفية انتهاء تقييم مشروعات مسابقة المبتكر الصغير بالمنوفية

مصراوي Masrawy

03:55 م الثلاثاء 26 يناير 2021

المنوفية- أحمد الباهي:
شهد أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، اليوم الثلاثاء، وقائع تقييم مشروعات مسابقة المبتكر الصغير للمرحلة الثانوية، والتي جرت فعالياتها بالتواصل مع الطلاب بنظام online؛ لتفادي الإصابة بعدوى كورونا؛ حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.
ويترأس لجنة التقييم مدير المديرية، وتضم في عضويتها موجه عام وموجه أول التربية الاجتماعية ومسئول الاتحادات الطلابية، وموجه عام الفيزياء بالمديرية، ومدير المركز الاستكشافي للعلوم وأخصائي الاتحادات الطلابية.

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