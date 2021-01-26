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أمانة الشرقية ترصد 5 مخالفات لـ"تدابير كورونا"

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أمانة الشرقية ترصد 5 مخالفات لـ"تدابير كورونا" أمانة الشرقية ترصد 5 مخالفات لـ"تدابير كورونا"
نفذت 955 جولة على المنشآت التجارية بالمنطقة

أمانة الشرقية ترصد 5 مخالفات لـ

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 955 جولة رقابيةً، منها أربع جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية بالمنطقة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، وتطبيق الاحترازات والبروتوكولات الوقائية لمنع انتشار .
وأسفرت الجولات عن تحرير خمس مخالفات تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد - 19" في الأسواق والمراكز التجارية.

وقامت الأمانة بتعقيم وتطهير 765 موقعاً بالمنطقة، باستخدام 141019 لتراً من المعقمات والمطهرات بمشاركة 470 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفع 8363 طناً من النفايات، إضافة إلى إزالة 5960 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9388 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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