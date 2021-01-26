أخبار عاجلة

صحيفة أمريكية: مساهمة بارزة في حملة ترامب مولت التجمع الذي سبق اقتحام الكونجرس -
الديمقراطيون يعدون شكلاً مختلفًا من أشكال الاتهام بالتقصير لمحاكمة ترامب -
أمريكا: حصيلة إصابات كورونا تصل إلى 26 مليونًا -
الجيش الليبي ينفي وجود قوات "فاجنر" الروسية في ليبيا -
مسجل خطر يقتل زوج شقيقته لدفاعه عن صاحب كشك رفض دفع "إتاوة" -
"الأعلى للإعلام": التحقيق مع مواقع وصحف نشروا قضايا أساءت للمجتمع والأسرة -
بعد عودتها للعمل.. 16 صورة ترصد مراحل إنشاء نافورة النيل الراقصة -
نقل 17 إطفائيًا للمستشفى بعد مكافحتهم حريق في نيويورك -
​"اتحاد عمال مصر" يطالب المجتمع الدولي بإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من الاحتلال و"كورونا" -
​"الرعاية الصحية": بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا بمستشفيات العزل في بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"إغاثي" الملك يدشّن مشروع تمكين الأيتام وتعزيز صمودهم في مأرب

Print
لتأمين الرعاية الصحية والتعليمية وضمان الوصول للخدمات

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مشروع تمكين الأيتام اليمنيين وتعزيز صمودهم في محافظة مأرب.

ويهدف المشروع إلى تقديم الرعاية التكاملية لأسر الأيتام والتعافي الاقتصادي من خلال تأمين الرعاية الصحية والتعليمية وضمان الوصول للخدمات التعليمية، وتخفيف معاناة الأيتام من خلال تأمين مقومات الحياة الكريمة لهم عن طريق دفع كفالة لكل يتيم ودمجهم في المجتمع وتثبيتهم في مناطقهم من خلال تأمين الرعاية الصحية والتعليم والكسوة لمدة سنة، يستفيد منها 1,000 يتيم ويتيمة، في محافظات: مأرب، وعدن، والمهرة.

ونوه وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري، بالجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في الوقوف إلى جانب إخوانهم اليمنيين في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لحماية الأيتام اليمنيين ورعايتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تونس تسجِّل 1438 إصابة جديدة بكورونا و81 وفاة

تونس تسجِّل 1438 إصابة جديدة بكورونا و81 وفاة

وزير الرياضة يهنئ النصر بكأس السوبر.. متمنيًا حظًّا أوفر للهلال

وزير الرياضة يهنئ النصر بكأس السوبر.. متمنيًا حظًّا أوفر للهلال

بالفيديو .. اعتقال روسي بسبب الشواء على "اللهب الأبدي"

بالفيديو .. اعتقال روسي بسبب الشواء على "اللهب الأبدي"

"شباب تيماء" يواصلون مسيرة الأجداد والآباء في استمرار رياضة الفروسية

"شباب تيماء" يواصلون مسيرة الأجداد والآباء في استمرار رياضة الفروسية

شبكة عيون الإخبارية