أخبار عاجلة

صحيفة أمريكية: مساهمة بارزة في حملة ترامب مولت التجمع الذي سبق اقتحام الكونجرس -
الديمقراطيون يعدون شكلاً مختلفًا من أشكال الاتهام بالتقصير لمحاكمة ترامب -
أمريكا: حصيلة إصابات كورونا تصل إلى 26 مليونًا -
الجيش الليبي ينفي وجود قوات "فاجنر" الروسية في ليبيا -
مسجل خطر يقتل زوج شقيقته لدفاعه عن صاحب كشك رفض دفع "إتاوة" -
"الأعلى للإعلام": التحقيق مع مواقع وصحف نشروا قضايا أساءت للمجتمع والأسرة -
بعد عودتها للعمل.. 16 صورة ترصد مراحل إنشاء نافورة النيل الراقصة -
نقل 17 إطفائيًا للمستشفى بعد مكافحتهم حريق في نيويورك -
​"اتحاد عمال مصر" يطالب المجتمع الدولي بإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من الاحتلال و"كورونا" -
​"الرعاية الصحية": بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا بمستشفيات العزل في بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

برلماني يعلن تفويضه الرئيس في أزمة سد النهضة

Print
برلماني يعلن تفويضه الرئيس السيسي في أزمة سد النهضة برلماني يعلن تفويضه الرئيس في أزمة سد النهضة

مصراوي Masrawy

03:41 م الثلاثاء 26 يناير 2021


مصراوي
قال النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب، إنه يؤكد ثقته في القيادة السياسية والخارجية المصرية في التعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبي، معلنًا تفويض الرئيس عبد الفتاح ؛ لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، والحديث عن الدور المحوري الذي قامت به في مجلس الأمن وحظي بتقدير المجتمع وأسفر عن تبني قرارات ذات صلة؛ منها تجفيف منابع تمويل الإرهاب ومواجهة ظاهرة المقاتلين الأجانب، وهي القرارات التي تسعى الوزارة لمتابعة تنفيذها.

وفي سياق متصل، شدد على ضرورة توفير الإمكانيات المادية واللوجستية مع الخارجية المصرية بما يمكنها من التعامل مع ملف حقوق الإنسان، وتشكيل لوبي مصري قوي بالخارج للرد على المعلومات غير الصحيحة التي تشاع في الخارج.

من جانبها، طالبت النائبة نشوي الديب، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، بعودة العلاقات الدبلوماسية كاملة مع سوريا؛ الأمر الذي أيده النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب، بتأكيده أنهم شركاؤنا في حرب 1973، فلا يجب أن تتجمد علاقاتنا مع الشعب السوري.

وأكد مدينة في المقابل الثقة في القيادة السياسية والخارجية المصرية للتصرف في ملف سد النهضة، منتقدًا استمرار المغالطات القطرية حيال مصر عن طريق قناة "الجزيرة".

وأعرب محمد مدينة رفضه التقارير المغلوطة التي تصدر عن حالة حقوق الإنسان في مصر، قائلاً: نرفض الوصاية من أية دولة على المجتمع المصري.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​"اتحاد عمال مصر" يطالب المجتمع الدولي بإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من الاحتلال و"كورونا"

​"اتحاد عمال مصر" يطالب المجتمع الدولي بإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من الاحتلال و"كورونا"

مساعد وزير الخارجية الأسبق: إعادة ترشيح مصر لأبو الغيط يعد تقديرا لدوره بالعمل العربي

مساعد وزير الخارجية الأسبق: إعادة ترشيح مصر لأبو الغيط يعد تقديرا لدوره بالعمل العربي

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

شبكة عيون الإخبارية