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مصراوي Masrawy



مصراوي

قال النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب، إنه يؤكد ثقته في القيادة السياسية والخارجية المصرية في التعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبي، معلنًا تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، والحديث عن الدور المحوري الذي قامت به مصر في مجلس الأمن وحظي بتقدير المجتمع وأسفر عن تبني قرارات ذات صلة؛ منها تجفيف منابع تمويل الإرهاب ومواجهة ظاهرة المقاتلين الأجانب، وهي القرارات التي تسعى الوزارة لمتابعة تنفيذها.

وفي سياق متصل، شدد على ضرورة توفير الإمكانيات المادية واللوجستية مع الخارجية المصرية بما يمكنها من التعامل مع ملف حقوق الإنسان، وتشكيل لوبي مصري قوي بالخارج للرد على المعلومات غير الصحيحة التي تشاع في الخارج.

من جانبها، طالبت النائبة نشوي الديب، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، بعودة العلاقات الدبلوماسية كاملة مع سوريا؛ الأمر الذي أيده النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب، بتأكيده أنهم شركاؤنا في حرب 1973، فلا يجب أن تتجمد علاقاتنا مع الشعب السوري.

وأكد مدينة في المقابل الثقة في القيادة السياسية والخارجية المصرية للتصرف في ملف سد النهضة، منتقدًا استمرار المغالطات القطرية حيال مصر عن طريق قناة "الجزيرة".

وأعرب محمد مدينة رفضه التقارير المغلوطة التي تصدر عن حالة حقوق الإنسان في مصر، قائلاً: نرفض الوصاية من أية دولة على المجتمع المصري.