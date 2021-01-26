★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

مصراوي

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن السياسة المصرية تعلي المبادئ ولا تجافي القيم؛ إذ تنتهج سبيلًا معتدلًا يعلي قيمة التعايش وتحقيق توافق المصالح المصرية في ضوء ما تمليه علينا حضارتنا من منظومة أخلاقية.

وشدد شكري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، على دور الدبلوماسية المصرية والخارجية المصرية التي لطالما كانت مؤسسة وطنية وستظل تقوم بمهامها ولا تدخر جهدًا للمساهمة في رفعة الوطن، ومع تضاعف التحديات والمخاطر المحيطة عملت على تطوير أدائها ليتناسب مع عالم اليوم، لتبرع في استخدام أدواته وتتكامل مع عناصر القوة المصرية في إعلاء مصلحة شعبها وترسيخ مكانة مصر بالخارج.

وأضاف شكري أن وزارة الخارجية تعمل على تنفيذ رؤية الدولة المصرية، والدفاع عن الثوابت المصرية لتحقيق رؤية وأهداف الدولة المصرية، وصون الأمن ومواجهة كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، والعمل على إيجاد حلول سليمة للنزاعات التي تشهدها المنطقة؛ تحقيقًا لمصالح الدولة المصرية، لافتًا إلى أن التحرك المصري يرتكز على حماية ما تحقق من إنجازات، وسعيًا لمزيد من المكتسبات في ضوء عمل الحكومة؛ خصوصًا في ما يتعلق بحماية الأمن القومي وتحقيق سياسية مصر الخارجية.

وأشار وزير الخارجية إلى أن خدمة المواطنين والعمل القنصلي في مقدمات عمل الوزارة، حيث إن الوزارة تحرص على الشق الخدمي والتواصل المباشر مع مصالح المواطنين في الداخل والخارج بشكل يتناسب مع حجم ومكانة المصريين.

ونوه شكري بالاهتمام بعنصر التدريب البشري لرجال الدبلوماسية المصرية؛ لا سيما أن موقع مصر الجغرافي يحتم على الجميع أن يعلم بجهود جهد القيادة السياسية الرشيدة.