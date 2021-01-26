ما سبب عزوف الشباب عن العمل بالخارجية؟ سامح شكري يُجيب

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

مصراوي

كشف سامح شكري، وزير الخارجية، عن رصده عزوف الشباب عن الالتحاق للعمل بوزارة الخارجية، مشيرًا إلى أنه تم الترويج في الجامعات وتعريف الشباب بدور الخارجية وتحفيز الشباب على شرف التمثيل الخارجي وشرف تمثيل الدولة.

وأكد شكري، في تعقيبه على ملاحظات أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، أن أعدادًا كبيرة بدأت في التقدم إلى الوزارة للالتحاق بالعمل الدبلوماسي، مشيرًا إلى أن الوزارة تستعين بخيرة شباب مصر.

وأوضح وزير الخارجية أن المعادلة بين مستوى الأجور في الوزارة وبين القطاع الخاص، تظل ضاغطًا في هذا الشأن، قائلًا: لكن مَن يتقدم يأتي تقديرًا لهذا العمل واتصالًا بمصالح الدولة، ويتجاوز عن الاعتبارات المالية ويلتزم بهذه الرسالة التزامًا مطلقًا.

وأشار شكري إلى أن مصر دولة ذات سيادة تستطيع أن تقوم بدورها دون أي تدخلات، مؤكدًا أن مصر نجحت في التعامل مع أمريكا رغم تعاقب الإدارات المختلفة.

وتابع وزير الخارجية: إدارة الرئيس بايدن نتعامل معها بكل انفتاح وتقدير مع دولة لها كل تقدير وتأثير باعتبارها دولة عظمى؛ ولكن هذا التعامل يأتي في إطار التوازن من أجل مصلحة مصر في المقام الأول ومواجهة التحديات.