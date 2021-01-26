شكري: نتائج قمة العلا خاضعة للرصد والاختبار.. والجماعة الإرهابية تمول مراكز أبحاث بالخارج

مصراوي Masrawy
03:33 م الثلاثاء 26 يناير 2021
مصراوي
قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن بعض مراكز وأبحاث التمويل لها أغراض سياسية؛ حيث يتم تمويلها من بعض التنظيمات التي تستهدف مصر لاعتبارات سياسية، لافتًا إلى تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية والداعمين لها.
وأضاف شكري: "الجماعة الإرهابية تتمتع بحرية الحركة في بعض الدول الأجنبية، ونعترض على إتاحة الفرصة لهذه المنظمات والكيانات، وتأثيرها على بعض الدوائر البحثية، وسفاراتنا تعمل جاهدة لتصحيح الصورة وتقديم الصورة الموضوعية إزاء تناول قضايا المنطقة.
وحول المصالحة مع دولة قطر، قال شكري: مصر منذ البداية تسعى لأن تكون العلاقات العربية مميزة ومتصلة بتاريخنا المشترك والرباط القائم بين الشعوب، وتألمنا من السياسات التي أدت إلى القطيعة رغم استمرار العلاقات الطيبة بين الشعبَين.
وأضاف وزير الخارجية، خلال الجلسة العامة: "السياسة تتعرض إلى مناحٍ مغايرة، ونتضامن مع موقف الرباعي العربي الإمارات والسعودية والبحرين والكويت، بما يحقق المصالح المشتركة، واتخذنا موقفًا جماعيًّا وَفق السياسات العربية، وقمة العلا حملت التزامات مشتركة بعد تغير بين علاقات الرباعي العربي وقطر.
وتابع شكري: إن الامتثال لتنفيذ التزامات قمة العلا قيد الرصد، ونرغب في الامتثال لهذه الالتزامات الناتجة عن قمة العلا، والأمور خاضعة للإرادة وحسن النية التي تستهدف دعم اللحمة العربية والتضامن العربي؛ لمواجهة التحديات.