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شكري: نتائج قمة العلا خاضعة للرصد والاختبار.. والجماعة الإرهابية تمول مراكز أبحاث بالخارج

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شكري: نتائج قمة العلا خاضعة للرصد والاختبار.. والجماعة الإرهابية تمول مراكز أبحاث بالخارج شكري: نتائج قمة العلا خاضعة للرصد والاختبار.. والجماعة الإرهابية تمول مراكز أبحاث بالخارج

مصراوي Masrawy

03:33 م الثلاثاء 26 يناير 2021


مصراوي
قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن بعض مراكز وأبحاث التمويل لها أغراض سياسية؛ حيث يتم تمويلها من بعض التنظيمات التي تستهدف لاعتبارات سياسية، لافتًا إلى تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية والداعمين لها.

وأضاف شكري: "الجماعة الإرهابية تتمتع بحرية الحركة في بعض الدول الأجنبية، ونعترض على إتاحة الفرصة لهذه المنظمات والكيانات، وتأثيرها على بعض الدوائر البحثية، وسفاراتنا تعمل جاهدة لتصحيح الصورة وتقديم الصورة الموضوعية إزاء تناول قضايا المنطقة.

وحول المصالحة مع دولة قطر، قال شكري: مصر منذ البداية تسعى لأن تكون العلاقات العربية مميزة ومتصلة بتاريخنا المشترك والرباط القائم بين الشعوب، وتألمنا من السياسات التي أدت إلى القطيعة رغم استمرار العلاقات الطيبة بين الشعبَين.

وأضاف وزير الخارجية، خلال الجلسة العامة: "السياسة تتعرض إلى مناحٍ مغايرة، ونتضامن مع موقف الرباعي العربي الإمارات والسعودية والبحرين والكويت، بما يحقق المصالح المشتركة، واتخذنا موقفًا جماعيًّا وَفق السياسات العربية، وقمة العلا حملت التزامات مشتركة بعد تغير بين علاقات الرباعي العربي وقطر.

وتابع شكري: إن الامتثال لتنفيذ التزامات قمة العلا قيد الرصد، ونرغب في الامتثال لهذه الالتزامات الناتجة عن قمة العلا، والأمور خاضعة للإرادة وحسن النية التي تستهدف دعم اللحمة العربية والتضامن العربي؛ لمواجهة التحديات.

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