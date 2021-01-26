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سامح شكري يوضح سبب عدم عودة علاقات مع سوريا

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سامح شكري يوضح سبب عدم عودة علاقات مصر مع سوريا سامح شكري يوضح سبب عدم عودة علاقات مع سوريا

مصراوي Masrawy

03:25 م الثلاثاء 26 يناير 2021

كتب- مصراوي:

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن الجميع يتعاطف مع سوريا كدولة وشعب، وأن ترحب بالسوريين في مصر وهذا شيء نعتز به جميعا.

وعن مطالبات أعضاء مجلس النواب بعودة العلاقات مع سوريا، قال شكري، إن الأمر فيه بعض التعقيد ونأمل أن تعود سوريا لمحيطها العربي.

وأشار إلى أنه ما تعرض له الشعب السوري من كوارث ونزوحه خارج سوريا وتفاعلات السياسات الدولية تضع قيودا على الحركة الإقليمية تجاه سوريا.

وأكد أننا نتطلع عن عودة سوريا لمحيطها العربي وأن تعود مرة أخرى لتبوء بمكانتها التي نعتز بها جميعا.

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