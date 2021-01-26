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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن الجميع يتعاطف مع سوريا كدولة وشعب، وأن مصر ترحب بالسوريين في مصر وهذا شيء نعتز به جميعا.

وعن مطالبات أعضاء مجلس النواب بعودة العلاقات مع سوريا، قال شكري، إن الأمر فيه بعض التعقيد ونأمل أن تعود سوريا لمحيطها العربي.

وأشار إلى أنه ما تعرض له الشعب السوري من كوارث ونزوحه خارج سوريا وتفاعلات السياسات الدولية تضع قيودا على الحركة الإقليمية تجاه سوريا.

وأكد أننا نتطلع عن عودة سوريا لمحيطها العربي وأن تعود مرة أخرى لتبوء بمكانتها التي نعتز بها جميعا.