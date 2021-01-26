مجلس النواب يوافق على إحالة بيان وزير الخارجية للجان المختصة

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

وافق مجلس النواب، على إحالة بيان السفير سامح شكري، وزير الخارجية، الذي ألقاه اليوم بالجلسة العامة، إلى اللجان المختصة، لدراسته وإعداد تقريرا بشأنه لعرضه على المجلس.

جاء ذلك بعدما انتهى وزير الخارجية من التعقيب على كلمات النواب تعليقا على بيانه.

وكان السفير سامح شكري وزير الخارجية، أكد ان مصر لا تقبل التدخل في الشئون الداخلية فمصر دولة ذات سيادة ولا تقبل التدخل في شئونها.

جاء ذلك في تعقيبه على انتقادات النواب للولايات المتحدة الأمريكية وتدخلها في الشئون الداخلية لمصر تحت ذرائع حقوق الإنسان.

وأكد أن هناك تصدي لأية محاولات للتدخل وهناك قنوات إتصال مع الدول توضح مدى اهتمام مصر بحقوق الإنسان.

وأكد أن مصر تلتزم بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان وهذا ما يجعلنا نخضع للمراجعة الدورية ونطرح الالتزام الدستوري في مجال رعاية حقوق الإنسان.

وأكد أن مصر ترفض الإساءة للدين وما اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد سياسة مصر واحترام الأديان، ولابد من مراعاة المشاعر المسلمين.​