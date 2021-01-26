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رئيس خارجية النواب يطالب بحذف عبارات مسيئة لإحدى الدول.. وجبالي يحذفها

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رئيس خارجية النواب يطالب بحذف عبارات مسيئة لإحدى الدول.. وجبالي يحذفها رئيس خارجية النواب يطالب بحذف عبارات مسيئة لإحدى الدول.. وجبالي يحذفها

مصراوي Masrawy

03:20 م الثلاثاء 26 يناير 2021

كتب- مصراوي:

أبدى كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، تحفظه على كلمات وردت على لسان أحد النواب، حول دولة عربية واصفا إياها بـ"نخلتين وجمل"، قائلا إن تكن الاحترام والتقدير لكافة الدول في العالم، فما بالنا بالأشقاء العرب، مطالبا بضرورة حذف الكلمة من المضبطة.

وأبدى رئيس مجلس النواب موافقة على طلب النائب كريم درويش، مطالبا بحذف الكلمة من المضبطة.

وكان قد انتقد النائب محمد عبد الحميد هاشم، بعض الدول العربية، تحت قبة مجلس النواب، في حضور وزير الخارجية سامح شكري، قائلا: حينما نتوجه إلى الدول العربية نجد كلمة الكفالة، وهي صورة من صور العبيد، ونحن نرفضها، فنحن من حررنا هذه الدول، فالكويت احتلت ولولا مصر لما رجعت الكويت.​

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