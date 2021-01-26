حصل على براءة اختراع.. تكريم عضو هيئة تدريس بجامعة بني سويف

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مصراوي Masrawy

بني سويف- حمدي سليمان:

كرم مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، الدكتور مهاب محمد رضا المدرس بكلية التربية لحصوله على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي.

وحصل الدكتور مهاب على براءة الاختراع بعنوان "طريقة ووسيلة لتدريب وقياس بعض القدرات التوافقية للاعبين"، وهو عبارة عن جهاز إلكتروني تدريبي يستخدم كطريقة ووسيلة لتنمية بعض القدرات التوافقية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة السهل تطبيقها في كثير من الألعاب، ونقلها من مكان إلى مكان آخر، ويعمل الجهاز لاسلكيًا مما يجعل استخدامه آمن دون وجود معوقات لتحركات اللاعبين.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجهاز يتميز بإمكانية وضع خطط فنية متعددة بواسطة برنامج التشغيل "الأندرويد" المثبت على الهاتف المحمول الموجود خارج الملعب مع المدرب، وتلك الخطط المصممة بها طريقة للتحكم في عمل الجهاز ككل وتحديد الأزمنة الخاصة به وترتيب عملها.