أخبار عاجلة

صحيفة أمريكية: مساهمة بارزة في حملة ترامب مولت التجمع الذي سبق اقتحام الكونجرس -
الديمقراطيون يعدون شكلاً مختلفًا من أشكال الاتهام بالتقصير لمحاكمة ترامب -
أمريكا: حصيلة إصابات كورونا تصل إلى 26 مليونًا -
الجيش الليبي ينفي وجود قوات "فاجنر" الروسية في ليبيا -
مسجل خطر يقتل زوج شقيقته لدفاعه عن صاحب كشك رفض دفع "إتاوة" -
"الأعلى للإعلام": التحقيق مع مواقع وصحف نشروا قضايا أساءت للمجتمع والأسرة -
بعد عودتها للعمل.. 16 صورة ترصد مراحل إنشاء نافورة النيل الراقصة -
نقل 17 إطفائيًا للمستشفى بعد مكافحتهم حريق في نيويورك -
​"اتحاد عمال مصر" يطالب المجتمع الدولي بإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من الاحتلال و"كورونا" -
​"الرعاية الصحية": بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا بمستشفيات العزل في بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

حصل على براءة اختراع.. تكريم عضو هيئة تدريس بجامعة بني سويف

Print
حصل على براءة اختراع.. تكريم عضو هيئة تدريس بجامعة بني سويف حصل على براءة اختراع.. تكريم عضو هيئة تدريس بجامعة بني سويف

مصراوي Masrawy

03:37 م الثلاثاء 26 يناير 2021

بني سويف- حمدي سليمان:
كرم مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، الدكتور مهاب محمد رضا المدرس بكلية التربية لحصوله على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي.
وحصل الدكتور مهاب على براءة الاختراع بعنوان "طريقة ووسيلة لتدريب وقياس بعض القدرات التوافقية للاعبين"، وهو عبارة عن جهاز إلكتروني تدريبي يستخدم كطريقة ووسيلة لتنمية بعض القدرات التوافقية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة السهل تطبيقها في كثير من الألعاب، ونقلها من مكان إلى مكان آخر، ويعمل الجهاز لاسلكيًا مما يجعل استخدامه آمن دون وجود معوقات لتحركات اللاعبين.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجهاز يتميز بإمكانية وضع خطط فنية متعددة بواسطة برنامج التشغيل "الأندرويد" المثبت على الهاتف المحمول الموجود خارج الملعب مع المدرب، وتلك الخطط المصممة بها طريقة للتحكم في عمل الجهاز ككل وتحديد الأزمنة الخاصة به وترتيب عملها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​"اتحاد عمال مصر" يطالب المجتمع الدولي بإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من الاحتلال و"كورونا"

​"اتحاد عمال مصر" يطالب المجتمع الدولي بإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من الاحتلال و"كورونا"

مساعد وزير الخارجية الأسبق: إعادة ترشيح مصر لأبو الغيط يعد تقديرا لدوره بالعمل العربي

مساعد وزير الخارجية الأسبق: إعادة ترشيح مصر لأبو الغيط يعد تقديرا لدوره بالعمل العربي

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

شبكة عيون الإخبارية