الإمارات تقدم مساعدات إنسانية عاجلة للمتأثرين من زلزال إندونيسيا

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أبوظبي - أ ش أ

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة مساعدات إنسانية عاجلة للمتأثرين من الزلزال الذي ضرب جزيرة سولاويزي مؤخرا في إندونيسيا.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن هذه المساعدات تأتي في إطار مبادرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية لمساعدة المتضررين.

وباشرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذ توجيهات القيادة حيث أعدت برنامجا إغاثيا طموحاً تقدم خلاله كميات كبيرة من مستلزمات الإيواء والمواد الغذائية والصحية والاحتياجات الضرورية الأخرى، ويستفيد منه آلاف المتضررين في المناطق الأكثر تأثرا بتداعيات الكارثة.

وأكملت الهيئة ترتيباتها الميدانية وإجراءاتها التنسيقية مع سفارة الدولة في جاكرتا، والجهات الاندونيسية المختصة، لتوفير المساعدات بالسرعة التي تواكب حجم الكارثة، وتفي باحتياجات المتأثرين وتساهم في تحسين ظروفهم وتخفيف معاناتهم.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن القيادة الرشيدة تحرص دائما على تعزيز دور الامارات الإنساني والتنموي إقليميا وعالميا، وتقديم المساعدات للمحتاجين والمتضررين من الكوارث المختلفة، موضحا أن برنامج المساعدات الإماراتية لإندونيسيا جرى إعداده، بناء على التقارير الميدانية والنداءات الإنسانية الواردة من هناك، ويراعي الاحتياجات العاجلة والفعلية في المرحلة الراهنة.

وأكد الفلاحي أن الهيئة موجودة على الساحة الإندونيسية منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، ومكتبها في جاكارتا ومن أوائل المكاتب التي افتتحت على المستويين الإقليمي والدولي وتعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة، لتقديم أفضل الخدمات للمتأثرين من الزلزال الأخير.