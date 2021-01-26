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: مقترح أوروبي بفرض قيود على تصدير اللقاحات

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فيروس كورونا: مقترح أوروبي بفرض قيود على تصدير اللقاحات : مقترح أوروبي بفرض قيود على تصدير اللقاحات

مصراوي Masrawy

03:30 م الثلاثاء 26 يناير 2021

عواصم أوروبية- (بي بي سي):

أعلن وزير الصحة الألماني، ينس شبان، تأييده لمقترح يقضي بفرض قيود على صادرات اللقاحات المضادة للوباء إلى خارج أوروبا وسط خلافات مرجعها ما يطغى من شحٍ على الإمدادات الموعودة من منتجين رئيسين مثل فايزر واسترازينكا، بسبب تزايد الطلب العالمي.

ونفى الوزير أن يكون بذلك يقدم دول أوروبا على نظيراتها في سائر العالم، بل بـ"الحفاظ على حصة أوروبا العادلة" على حد قوله، مع تخفيض وتأخير الشحنات المتوقعة.

ويهدد الاتحاد الأوروبي بالتشديد وبإمكانية فرض حظر على ما ينتج بمراكز تصنيع اللقاحات العالمية الموجودة بداخله، ونبهت مفوضة الشؤون الصحية بالاتحاد ستيلا كرياكيديس، في تحذير شديد اللهجة، إلى وجوب تسليم الجرعات المقررة وإلا "سوف يتخذ الاتحاد الأوروبي أي إجراء لحماية مواطنيه".

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