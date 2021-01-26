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شاهد محمية سعودية تساوي مساحة 11 دولة في العالم.. هنا التفاصيل

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شاهد محمية سعودية تساوي مساحة 11 دولة في العالم.. هنا التفاصيل شاهد محمية سعودية تساوي مساحة 11 دولة في العالم.. هنا التفاصيل
هي موطن المها العربي

شاهد محمية سعودية تساوي مساحة 11 دولة في العالم.. هنا التفاصيل

أعلنت الهيئة للسياحة عن ضم محمية عروق بني معارض إلى قائمة موسم الشتاء؛ مما يتيح للسياح زيارتها في موسم شتاء السعودية الحالي، ويعتبر ذلك فرصة رائعة للانطلاق في رحلة استكشاف للحياة البرية الغنية بالتنوع البيئي والمناخي والثروات الطبيعية والنباتية والحيوانية النادرة والعديد من الأنشطة المتنوعة والممتعة مثل زيارة المواقع الأثرية والتخييم ورحلات السفاري ورصد النجوم والهايكنج وغيرها الكثير.

وتقع "محمية عروق بني معارض" على طول الحافة الجنوبية الغربية من الربع الخالي، وهي أكبر بحر من الرمال على وجه الأرض وتحافظ على طيف متنوع من الحياة الفطرية وأروع المشاهد الطبيعية الصحراوية وتتراوح درجات حرارة المحمية في فصل الشتاء بين 10 و25 درجة مئوية وتحتضن محميات مخصصة للحفاظ على الثروات الحيوانية النادرة مثل غزال الريم العربي والنعام وغزال الجبل وغيرها، بالإضافة إلى عدد من الشجيرات المعمرة والنادرة.

وتقع على الحافة الغربية من الربع الخالي على مساحة 12787 كم مربعًا ومتميزة بتنوع موائل الحياة الفطرية فيها وموطناً لأروع المشاهد الطبيعية الصحراوية.

وأعلنت الهيئة السعودية للحياة الفطرية أنها محمية طبيعية عام 1417هـ وتمتد على هضبة متقطعة من الحجر الجيري والطرف الجنوبي من جرف طويق ذي الوديان المكسوة نباتاً والسهول الحصوية والممرات التي تتخلل الكثبان الرملية.

وهي آخر مكان شوهد فيه المها العربي في البراري، علماً بأنها باتت محور اهتمام برنامج مكثف وناجح لإعادة توطين المها العربي وظباء الريم و الغزال الجبلي.

وتضم مساحة المحمية ما يساوي مساحة 11 دولة، وهي جزر ساموا 2944 كم، ولوكسمبورغ 2586 كم، وجزر القمر 2,170 كم، وموريشيوس 2,040، وهونغ كونغ 1100 كم، والبحرين 780 كم، وسنغافورة 693 كم، وسيشل 455 كم، ومالطا 316 كم، والمالديف 300 كم، والفاتيكان نصف كم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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