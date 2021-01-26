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أمانة جدة بعد رصد تشوّه بصري بـحي "البغدادية": تصرف فردي رصده متطوع

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بعد تداول مقطع وما صاحبه من انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي

أمانة جدة بعد رصد تشوّه بصري بـحي

ردّت أمانة محافظة جدة في بيان أصدرته اليوم على مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رصد ملاحظات التشوه البصري بحي البغدادية الشرقية.

وأكدت الأمانة أن تحسين المشهد البصري في المحافظة وخطواتها يتم تنفيذها من خلال جهود مشتركة بين الأمانة وملاك العقارات والمتطوعين، والتي تشمل عدة خطوات منها أن الرصد والتبليغ عن عناصر التشوه البصري يتم من خلال المراقبين والمتطوعين باستخدام تطبيق "راصد" الإلكتروني.

وأفادت عبر بيان أصدرته بهذا الخصوص أن متابعة الملاحظات المرصودة في نطاق 19 بلدية فرعية، ومعالجة الأمانة للملاحظات البلدية الواقعة ضمن اختصاصها ومنها أعمال السفلتة والأرصفة والإنارة والتشجير وأن تحسين واجهات العقارات من خلال تعاون الملاك.

وأبانت أنه ومن تجارب التعاون الناجحة التي تم تنفيذها مؤخرا، تحسين واجهات العقارات بمحور طريق الأندلس في حي الرويسـ لافتة إلى أن المذكورة تنفذها أمانة محافظة جدة بالتعاون مع متطوعين يعملون خارج أوقات دوامهم الرسمي من الساعة الرابعة للساعة الثامنة مساء لرصد الملاحظات فقط.

وأشارت إلى أنه وبعد عملية جمع وتحليل المعلومات يتم توزيع الملاحظات على البلديات الفرعية المعنية، فيما تعمل البلديات على مخاطبة ملاك العقارات حسب الإجراءات النظامية المعمول بها لمعالجة الملاحظات.

وأكدت الأمانة أن تصوير المتطوع لعملية رصد الملاحظات تصرف فردي، وتأسف الأمانة لهذا التصرف الذي لم يراعِ سياسة النشر، وتم وضع الضوابط اللازمة لعدم تكراره.

وكان مقطع قد تداوله ناشطون يشير إلى وجود مخالفة لهنقر فوق سطح مبنى وخزان مياه أمام المبنى وأنه يعد تشوهاً بصرياً، ولاقى المقطع انتقاداً من متداولي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم التعامل مع الشارع الترابي، وما يوجد به من تشوه بصري، والذهاب لسكن مواطن، وطالب المتداولون الأمانة بتحسين الشوارع أولاً وتهيئتها بصرياً، ثم بعد ذلك المباني.

أمانة جدة بعد رصد تشوّه بصري بـحي

أمانة جدة بعد رصد تشوّه بصري بـحي

أمانة محافظة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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