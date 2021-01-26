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شاهد.. مصادرة أغنام سائبة داخل حظائر مخالفة أعالي جبال الكعكية بمكة

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تم مصادرتها وتسليمها لمندوب إدارة مراقبة الماشية

شاهد.. مصادرة أغنام سائبة داخل حظائر مخالفة أعالي جبال الكعكية بمكة

أسفرت حملة نظمتها وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية الشوقية الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، عن مصادرة عدد من المواشي السائبة، وذلك بمشاركة إدارة وحدات الذبح ومراقبة الماشية والجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة.

يأتي ذلك في إطار جهود الأمانة لرصد المخالفات الصحية والبيئية الموجودة داخل نطاق الأحياء السكنية وإزالة مظاهر التلوث البصري.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية، المهندس أكرم بن علي الحربي، أنّ الحملة أسفرت عن مصادرة مجموعة من الأغنام السائبة الموجودة داخل حظائر مخالفة بجوار مبانٍ شعبية بأعلى الجبل الكائن بحي الكعكية، مشيراً إلى أنه تم مصادرة الأغنام وتسليمها لمندوب إدارة مراقبة الماشية؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال تلك المواشي وفق الأنظمة والتعليمات.


وأكَّد "الحربي" مواصلة المهام الرقابية ومتابعة قسم مراقبة الأسواق؛ للقضاء على المواشي السائبة والمخالفة، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على سلامة المواطنين والمقيمين.

أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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