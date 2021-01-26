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مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضاً عند 8789.87 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8789.87 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضاً عند 8789.87 نقطة
بتداولات بلغت 5.4 مليارات ريال لأكثر من 155 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 57.08 نقطة ليقفل عند مستوى 8789.87 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 155 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 245 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 38 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 145 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المصافي، وإم آي إس، والبحر الأحمر، ودلة الصحية، وأسمنت نجران الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات تشب، وأسيج، وإسمنت المدينة، وزجاج، والأهلي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.85% و2.58%.

وكانت أسهم شركات أمانة للتأمين، وكيان السعودية، والصقر للتأمين، والإنماء هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، وأمانة للتأمين، والراجحي، وباعظيم، وإم آي إس هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 112.59 نقطة ليقفل عند مستوى 25940.86 نقطة، وبتداولات بلغت 21 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 145 ألف سهم تقاسمتها 513 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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