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استشهاد فلسطيني إثر إصابته برصاص الاحتلال الاسرائيلي

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استشهاد فلسطيني إثر إصابته برصاص الاحتلال الاسرائيلي استشهاد فلسطيني إثر إصابته برصاص الاحتلال الاسرائيلي

مصراوي Masrawy

03:13 م الثلاثاء 26 يناير 2021

رام الله - أ ش أ

استشهد اليوم الثلاثاء، شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي غرب سلفيت.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية/وفا/أن فتى (17 عاما) من قراوة بني حسان استشهد إثر إصابته برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تواجده على أحد المفترقات القريبة من قرية حارس غرب سلفيت.

وكان جنود الاحتلال قد تركوا الفتى المصاب ينزف على الرصيف، بعد اصابته بعدة رصاصات، ولم تقدم له الاسعافات الأولية، ما أسفر عن استشهاده على الفور.

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