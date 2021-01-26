البحرين: الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة تستند إلى أسس راسخة

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مصراوي Masrawy

المنامة - أ ش أ

أكد نائب الملك ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البحرين والولايات المتحدة تستند إلى أسس قوية وراسخة، مشيرًا إلى أهمية مواصلة البناء على ما تحقق في مختلف الأصعدة خاصة في المجالين العسكري والدفاعي بما يسهم في الدفع بهذه العلاقات بما يخدم الأمن والسلام في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية"بنا" أن ذلك جاء خلال استقبال الأمير سلمان بن حمد، الفريق أول كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية، حيث أشار إلى الدور الذي تضطلع به الولايات المتحدة إلى جانب الدول الشقيقة في تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين، كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.