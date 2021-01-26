"بافتعال المشاجرات".. مباحث القاهرة توقع لصوص الهواتف المحمولة بالنزهة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث القاهرة القبض على ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بالإكراه بالنزهة.

الواقعة بدأت حال مرور قوة أمنية، تابعة لمباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، فتمكنت من ضبط سائق، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، أثناء استقلاله مركبة "توك توك"، وبحوزته هاتف محمول مجهول المصدر.

بمواجهته اعترف بسرقة الهاتف المحمول كرهاً عن أحد الأشخاص، عقب افتعال مشاجرة معه حال سيره بدائرة القسم بالاشتراك مع 4 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم وبحوزتهم فرد خرطوش- طلقين من ذات العيار – سلاح أبيض، بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، باستخدام المضبوطات حوزتهم، وباستدعاء المجني عليه، تعرف عليهم واتهمهم بسرقته بالإكراه.

بمناقشتهم أقروا بارتكابهم 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط المضبوطات المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية"، صاحب محل للهواتف المحمولة، بدائرة قسم عين شمس، وأقروا بإنفاقهم المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.