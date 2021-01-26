"حقوق المنوفية" تُعلن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول

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مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلنت كلية الحقوق بجامعة المنوفية اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 21 فبراير 2021، وتستمر حتى الخميس 18 مارس 2021، لفرق الكلية الأربع، على أن يؤدي الطلاب المتخلفين امتحاناتهم السابقة في ذات الفترة.

يجدر الإشارة إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، وجه رؤساء الجامعات بإعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المُقبل، عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، مؤكدًا انعقاد المجلس الأعلى للجامعات بشكل دائم لتقييم الوضع، بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد يوميًا.