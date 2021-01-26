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محافظ قنا يكرم أسرة الشرطي سيد السيد شهيد نقادة- صور

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محافظ قنا يكرم أسرة الشرطي سيد السيد شهيد نقادة- صور محافظ قنا يكرم أسرة الشرطي سيد السيد شهيد نقادة- صور

مصراوي Masrawy

03:16 م الثلاثاء 26 يناير 2021

قنا- عبدالرحمن القرشي:

كرّم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بمكتبه اليوم الثلاثاء، أسرة الشهيد البطل أمين شرطة سيد حندقها السيد بإدارة تنفيذ الأحكام بمركز شرطة نقادة، والذي استشهد أثناء حملة لضبط عدد من الخارجين على القانون بقرية أسمنت التابعة لمدينة نقادة الأسبوع الماضي.

وأكد المحافظ أن الشهيد البطل قدم أغلى ما يملك من أجل الوطن، وأن شعب يقدّر تضحيات أبنائه المخلصين، ولا ينسى ما قدموه من بطولات وتضحيات في الدفاع عن أمن واستقرار الوطن والمواطنين.

وأضاف أن مصر تقف بجوار أسر الشهداء وتقدم لهم الرعاية كواجب وطني.

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