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مصرع شقيقين في حادث تصادم بسوهاج

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مصرع شقيقين في حادث تصادم بسوهاج مصرع شقيقين في حادث تصادم بسوهاج

مصراوي Masrawy

03:14 م الثلاثاء 26 يناير 2021

سوهاج– عمار عبدالواحد:

لقي شقيقان مصرعهما، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم، بناحية قرية الشيخ حمد دائرة مركز سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة سوهاج بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية "تروسيكل" ووجود متوفين بناحية قرية الشيخ حمد دائرة المركز.

بالفحص تبين مصرع كل من "محمد. ش" وشقيقه "محمود" في العقد الثالث من العمر ويقيمان ناحية قرية ونينة الغربية دائرة المركز " من مستقلي الدراجة النارية.

جرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى سوهاج العام، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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