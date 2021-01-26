صحة شمال سيناء: حالتي وفاة بكورونا وإصابة 3 آخرين

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شمال سيناء- أشرف سويلم:

أعلنت مديرية صحة شمال سيناء، في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، وفاة 2 من مصابي كورونا خلال تلقي العلاج بقسم العزل بمستشفى العريش العام، ليرتفع إجمالي عدد وفيات كورونا بالمحافظة منذ بداية الجائحة إلى 91 حالة.

وأكد البيان إصابة 3 حالات جديدة بكورونا، جرى إلحاقها بقسم العزل للعلاج، فضلًا عن وجود 15 حالة تحت الحجز بأقسام العزل ليرتفع إجمالي مصابي كورونا بالمحافظة منذ بداية الجائحة إلى 284 حالة إيجابية، وسجل بيان اليوم شفاء حالتين، وخضوع 135 حالة للعزل المنزلي بينما سجل إجمالي حالات الشفاء بالمحافظة حتى اليوم 1456 شخصًا.