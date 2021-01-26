النيابة العامة تعلن شروط وطلبات نقل العاملين الحكوميين للعمل لديها

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب - طارق سمير:

أعلنت النيابة العامة، عن تلقيها طلبات نقل العاملين الدائمين بالمصالح الحكومية، الخاضعين لقانون الخدمة المدنية (رقم 81 لسنة 2016)، ولائحته التنفيذية، أو قانون الهيئات العامة، للعمل بالنيابة العامة بمختلف المحافظات.

وتقدم الطلبات إلى المحامي العام الأقرب لراغب النقل، وذلك من الفترة 31 يناير حتى 18 فبراير، بداية من 12 ظهرًا حتى 3 مساءً.

ووضعت النيابة العامة ضمن أهم شروطها، ألا يزيد عمر المتقدم عن 45 عامًا.

للتعرف على الشروط والطلبات كاملة، اطلع على الأوراق التالية: