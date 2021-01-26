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مصراوي Masrawy

مصراوي

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر لا تقبل التدخل في الشئون الداخلية فمصر دولة ذات سيادة ولا تقبل التدخل في شئونها.

جاء ذلك في تعقيبه على انتقادات النواب للولايات المتحدة الأمريكية وتدخلها في الشئون الداخلية لمصر تحت ذرائع حقوق الإنسان.

وأكد أن هناك تصدي لأي محاولات للتدخل وهناك قنوات إتصال مع الدول توضح مدى اهتمام مصر بحقوقو الإنسان.

وأكد أن مصر تلتزم بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان وهذا ما يجعلنا نخضع للمراجعة الدورية ونطرح الالتزام الدستوري في مجال رعاية حقوق الإنسان.

وتابع: الموضوع لا نهاية له وهو موضوع متطور وهي حقوق سياسية واقتصادية واجتماعية وتعتمد على قيم المجتمع وتفاعلاته.

وأشاد شكري بالجهد والدبلوماسية البرلمانية التي أخذت تتصاعد وتدعيم العلاقات الثنائية.

وأكد أن مصر ترفض الإساءة للدين وما اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد سياسة مصر واحترام الأديان، ولابد من مراعاة المشاعر المسلمين.

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