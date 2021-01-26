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يشبه العبيد.. برلماني يشن هجومًا على نظام الكفالة في الخليج

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يشبه العبيد.. برلماني يشن هجومًا على نظام الكفالة في الخليج يشبه العبيد.. برلماني يشن هجومًا على نظام الكفالة في الخليج

مصراوي Masrawy

02:56 م الثلاثاء 26 يناير 2021

انتقد النائب محمد عبد الحميد هاشم، بعض الدول العربية، تحت قبة مجلس النواب، في حضور وزير الخارجية سامح شكري، قائلًا: حينما نتوجه إلى الدول العربية نجد كلمة الكفالة، وهي صورة من صور العبيد، ونحن نرفضها؛ فنحن من حررنا هذه الدول، فالكويت احتلت ولولا لما رجعت الكويت.

وأضاف هاشم، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء: يحضرني قول الرئيس محمد أنور السادات، حينما اختلفت الدول العربية من موقف مصر من السلام، وكانت قطر تتزعم هذه الدول، فكان قوله: ليس كل من له اسم يسمى دولة؛ فإنها "نخلتان وجمل".

واختتم النائب بتوجيه سؤال عن موقفنا من دول الكوميسا، وأنها متسع لنا في إفريقيا، ومن الممكن أن نحتاط بهم من إثيوبيا، وهناك نقطة خطيرة جدًّا، ورغم أن وزارة الخارجية مرتبطة بجميع الوزارات في مصر، إلا أن الملحق التجاري والعمالي لا يعمل بما يواكب اسم مصر الكبير؛ لأننا نمر ببطالة تكاد تعصف بشباب مصر في الخارج.​

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