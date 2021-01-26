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شكري: على المجتمع الدولي الاستعداد لتحمل مسئولياته في سد النهضة

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شكري: على المجتمع الدولي الاستعداد لتحمل مسئولياته في سد النهضة شكري: على المجتمع الدولي الاستعداد لتحمل مسئولياته في سد النهضة

مصراوي Masrawy

02:55 م الثلاثاء 26 يناير 2021

كتب- مصراوي:

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن تعتبر إثيوبيا دولة شقيقة، وتحاول بناء أواصر الثقة معها.

وأضاف: "نسير في مفاوضات تراعي مصلحة إثيوبيا، ولكن للأسف ما زلنا نجد صعوبة في إظهار الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق يراعي المصالح بنفس القدر".

وتابع خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "لا بد أن تعترف أديس أبابا بأن هناك حقوقا مائية لمصر والسودان، وأن تعترف بقواعد القانون الدولي المرتبطة بالإخطار المسبق وعدم التأثير على الموقف المائي، وعلى المجتمع الدولي أن يكون مستعدت في مرحلة ما لتحمل مسؤولياته تجاه هذا الملف".

وتابع: "مسار التفاوض لن يؤدي لأي قدر من التفريط في مصالح وحقوق مصر، والدولة المصرية لديها من القدرة والعزيمة على أن تحمي مصالحها، وألا يأتي أي ضرر من أي تصرف غير مسئول، ونطالب شركاءنا بأن ينظروا لفكرة المصالح، ويبتعدوا عن الاستحواذ وفرض الأمر الواقع، الأمر الواقع لا يفرض على دولة بحجم مصر وشعبها".

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