وزير الري: أسوار على جوانب الترع المبطنة بالكتل السكنية

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مصراوي Masrawy

المنيا- محمد النادي:

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري، اليوم الثلاثاء، أن هناك عجز 3 مليارات متر مكعب بمياه الشرب، وجرى طرح ذلك على مجلس النواب، مشددًا على أن عمليات التبطين والري بالطرق الحديثة، تساهم في عمليات الترشيد.

وأوضح عبدالعاطي، خلال زيارته إلى محافظة المنيا، اليوم، أن مشروع تبطين الترع بلغ 860 كيلو، بمعدل 10 كيلو يوميًا، ويصل حجم الإنجاز بنهاية يونيو 2020 إلى تبطين 7 آلاف كيلو متر.

وأضاف الوزير، أنه سيُجرى تطوير مساقي الفلاحين وتوفير حساس الرطوبة لقياس رطوبة التربة، كي يعرف المزارع الوقت المناسب للري، وهو حساس يدوي وهناك آخر يعمل على الموبايل.

واستطرد "عبدالعاطي": "التحدي الأكبر في تبطين الترع هي القمامة، وسوف يجرى عمل أسوار على جوانب الترع الواقعة داخل الكتل السكنية للحفاظ على الأطفال والشكل الجمالي".