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وزير الزراعة من المنيا: إضافة 600 فدان للرقعة الزراعية

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وزير الزراعة من المنيا: إضافة 600 فدان للرقعة الزراعية وزير الزراعة من المنيا: إضافة 600 فدان للرقعة الزراعية

مصراوي Masrawy

02:59 م الثلاثاء 26 يناير 2021

المنيا- محمد النادي:

قال السيد القصير وزير الزراعة، إن الأعوام الستة الماضية شهدت انطلاقًا في المشروعات الزراعية المختلفة والمزارع السمكية والإنتاج الحيواني وترشيد الري، وجرى إضافة 600 ألف فدان للرقعة الزراعة.

وأضاف الوزير، خلال زيارته لمحافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، أن هناك توجيهات بزراعة الأراضي وتعدد مصادر المياه "جوفية ومحطات وآبار"، وأن المرحلة الجديدة ستكون مبشرة على الإنتاج الغذائي في .

ولفت القصير، إلى أن تعظيم موارد المياه يدخل فى إطاره مشروع تبطين الترع والمساقي، للمساعدة في تطبيق نظم الري الحديث واستخدام الشبكات الحديثة والزراعة على المصاطب والتسوية بالليزر، لتوفير المياه.

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