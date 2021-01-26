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سامح شكري: على المجتمع الدولي الاستعداد لمرحلة ما في ملف سد النهضة

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سامح شكري: على المجتمع الدولي الاستعداد لمرحلة ما في ملف سد النهضة سامح شكري: على المجتمع الدولي الاستعداد لمرحلة ما في ملف سد النهضة

مصراوي Masrawy

02:55 م الثلاثاء 26 يناير 2021

كتب- مصراوي:
قال وزير الخارجية سامح شكري، إن تعتبر إثيوبيا دولة شقيقة وتحاول بناء أواصر الثقة معها.
وأضاف: نسير في مفاوضات تراعي مصلحة إثيوبيا، ولكن للأسف لازلنا نجد صعوبة في إظهار الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق يراعي المصالح بنفس القدر.

وتابع خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: لابد أن تعترف أديس أبابا بأن هناك حقوق مائية لمصر والسودان وأن تعترف بقواعد القانون الدولي المرتبطة بالإخطار المسبق وعدم التأثير على الموقف المائي، وعلى المجتمع الدولي أن يكون مستعد في مرحلة ما لتحمل مسؤولياته تجاه هذا الملف.

وتابع: مسار التفاوض لن يؤدي لأي قدر من التفريط في مصالح وحقوق مصر، والدولة المصرية لديها من القدرة والعزيمة أن تحمي مصالحها، وإلا يأتي أي ضرر من أي تصرف غير مسؤول، ونطالب شركائنا بأن ينظروا لفكرة المصالح ويبتعدوا عن الاستحواذ وفرض الأمر الواقع، الأمر الواقع لايفرض على دولة بحجم مصر وشعبها.

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