لم يعد مقبولًا.. زعيم الأغلبية ينتقد استخدام مصطلحات سياسية للتدخل في الشؤون المصرية

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مصراوي Masrawy

مصراوي

قال أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بالبرلمان: مصر لها تاريخ في دول العالم أجمع، وهناك ملاحظة مهمة ورسالة يجب توجيهها من خلال مجلس النواب، والوزير سامح شكري هو المنوط بهذا الملف والتعبير عنه للخارج نيابة عنا كنواب، كل يوم نجد بعض الرسائل من أعضاء المجالس النيابية في الدول الأخرى، والكونجرس على سبيل التحديد، تتعلق بتدخلات في الشأن المصري، فلم يعد مقبولًا المتاجرة ببعض المصطلحات السياسية؛ كالاعتقال وغيره.

واستطرد رشاد، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء: هذه نقطة تتعلق بالشأن الداخلي بشكل بحت، فليهتموا بشؤونهم، ورأينا ما حدث في الولايات المتحدة، وهو كفيل لأن يصلحوا من شؤون بلادهم، ومن الطبيعي أن أعضاء مجلس النواب لهم الحق الأصيل في التحدث في قضاياهم الداخلية لا الاهتمام بشؤون دول أخرى.

وشدد زعيم الأغلبية: لا يوجد عندنا هذا المصطلح من الأساس؛ فالمعتقل السياسي للمتاجرة في البيانات فقط، وهي كلمة مرفوضة.

وتابع رشاد: لدينا مؤسسة عريقة اسمها القضاء المصري، تضرب بجذورها في التاريخ، فوق مستويات الشبهات، ولديها القدرة على تحقيق العدالة، وتخضعه للإجراءات القانونية، والكل له حرية الدفاع عن نفسه في كل مراحل التحقيق بنزاهة تامة.

وواصل زعيم الأغلبية: لم يعد مقبولًا بعد كل ما بات يحدث في مصر من إنجازات وحرية سياسية وديمقراطية وتمثيل لكل التيارات السياسية، أن يتشدق علينا البعض بألفاظ لا وجود لها على أرض الواقع، وكلامي تحديدًا لأعضاء الكونجرس وكل الأعضاء الذين يحاولون التدخل في شؤوننا.