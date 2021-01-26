الإمارات: تقديم 106 آلاف و589 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

أبوظبي - أ ش أ

ذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أنها قدمت 106 آلاف و589 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضافت الوزارة - في بيان، نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الثلاثاء - أنه بذلك يبلغ مجموع جرعات اللقاح التي تم تقديمها حتى اليوم بلغت مليونين و677 ألفا و 675 جرعة ، وبلغ معدل توزيع اللقاح 27.07 جرعة لكل 100 شخص.

وأوضحت أن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.