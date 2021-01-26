لا نسمح.. نائبان يرفضان التدخل في الشأن المصري

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مصراوي Masrawy

وجه النائب محمود بدر، سؤالا لوزير الخارجية عن موقف الدولة المصرية، في حال تدخل الإدارة الأمريكية في الشئون الداخلية المصرية.

وقال خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور سامح شكري، إن السياسية الخارجية المصرية محترمة وشريفة لا تتدخل في الشئون الداخلية لأحد ونحن لا نسمح لأحد التدخل في شئوننا.

وطالب النائب بعرض آخر المستجدات في الملف الليبي في ظل التخوف مما يقوم به الطرف التركي داعيا لرفع الدول الأجنبية يدها عن ليبيا.

وقال النائب صفي الدين خربوش، إن على وزارة الخارجية المصرية الرد بقوة على الجانب الإثيوبي خاصة في ظل وجود تصريحات من مسئولين رسميين تسيئ لحقوق مصر التاريخية.

وقال النائب: هذه التصريحات تستغلها بعض وسائل الإعلام المغرضة للهجوم على مصر، ولذلك لابد من وقفة، وأن تصدر وزارة الخارجية بيانا أسبوعيا للشعب المصري حتى يعرف آخر المواقف بشان ملف سد النهضة.​