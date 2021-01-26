أخبار عاجلة

"الأعلى للإعلام": التحقيق مع مواقع وصحف نشروا قضايا أساءت للمجتمع والأسرة -
بعد عودتها للعمل.. 16 صورة ترصد مراحل إنشاء نافورة النيل الراقصة -
نقل 17 إطفائيًا للمستشفى بعد مكافحتهم حريق في نيويورك -
​"اتحاد عمال مصر" يطالب المجتمع الدولي بإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من الاحتلال و"كورونا" -
​"الرعاية الصحية": بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا بمستشفيات العزل في بورسعيد -
تونس ضمن الدفعة الأولى من الدول المستفيدة من لقاح كورونا -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: إعادة ترشيح مصر لأبو الغيط يعد تقديرا لدوره بالعمل العربي -
الديوان الملكي: وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز -
مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري -
الراحل "الصريخ".. فنان "الصبا" والنقاء.. عشق "الهلال" وأحب "النصر".. ومات مرتين! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

لا نسمح.. نائبان يرفضان التدخل في الشأن المصري

Print
لا نسمح.. نائبان يرفضان التدخل في الشأن المصري لا نسمح.. نائبان يرفضان التدخل في الشأن المصري

مصراوي Masrawy

02:35 م الثلاثاء 26 يناير 2021

وجه النائب محمود بدر، سؤالا لوزير الخارجية عن موقف الدولة المصرية، في حال تدخل الإدارة الأمريكية في الشئون الداخلية المصرية.

وقال خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور سامح شكري، إن السياسية الخارجية المصرية محترمة وشريفة لا تتدخل في الشئون الداخلية لأحد ونحن لا نسمح لأحد التدخل في شئوننا.

وطالب النائب بعرض آخر المستجدات في الملف الليبي في ظل التخوف مما يقوم به الطرف التركي داعيا لرفع الدول الأجنبية يدها عن ليبيا.

وقال النائب صفي الدين خربوش، إن على وزارة الخارجية المصرية الرد بقوة على الجانب الإثيوبي خاصة في ظل وجود تصريحات من مسئولين رسميين تسيئ لحقوق التاريخية.

وقال النائب: هذه التصريحات تستغلها بعض وسائل الإعلام المغرضة للهجوم على مصر، ولذلك لابد من وقفة، وأن تصدر وزارة الخارجية بيانا أسبوعيا للشعب المصري حتى يعرف آخر المواقف بشان ملف سد النهضة.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​"اتحاد عمال مصر" يطالب المجتمع الدولي بإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من الاحتلال و"كورونا"

​"اتحاد عمال مصر" يطالب المجتمع الدولي بإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من الاحتلال و"كورونا"

مساعد وزير الخارجية الأسبق: إعادة ترشيح مصر لأبو الغيط يعد تقديرا لدوره بالعمل العربي

مساعد وزير الخارجية الأسبق: إعادة ترشيح مصر لأبو الغيط يعد تقديرا لدوره بالعمل العربي

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية "الحرث" بجازان بمقذوف عسكري

شبكة عيون الإخبارية