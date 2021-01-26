إندونيسيا تحتجز طاقمي الناقلتين الإيرانية والبنمية

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مصراوي Masrawy

وكالات:

قال مسؤول إندونيسي، الثلاثاء، إن السلطات احتجزت 36 إيرانيًا و25 صينيًا من أفراد طاقم ناقلتين يشتبه في قيامهما بنقل النفط بشكل غير قانوني في المياه الإندونيسية.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، فإن الناقلتين "إم تي هورس" التي ترفع العلم الإيراني، و"إم تي فريا" التي ترفع علم بنما، في طريقهما الآن إلى جزيرة باتام.

وقال المتحدث باسم وكالة الأمن البحري الإندونيسية ويسنو برامانديتا: "احتُجز طاقما الناقلتين لإجراء مزيد من التحقيقات معهما".

وأشار إلى اعتقال 36 إيرانيًا و25 صينيًا من أفراد الطاقم، والاستيلاء على بعض الوثائق من السفن.

كما أوضح أن الناقلات التي تم الاستيلاء عليها الأحد، يشتبه بارتكابها مجموعة متنوعة من الانتهاكات، بما في ذلك "نقل الوقود بشكل غير قانوني في البحر، والتسبب في تسرب نفطي، وعدم عرض الأعلام الوطنية، وتغطية الأسماء الموجودة على أجسام الناقلتين، وإغلاق أنظمة التعرف عليها، والرسو بشكل غير قانوني".

وتُلزم المنظمة البحرية الدولية السفن باستخدام أجهزة الكشف عن مواقعها تحقيقاً للسلامة والشفافية. ويمكن لأطقم السفن إغلاق هذه الأجهزة في حالة التعرض لخطر القرصنة أو أي مخاطر مماثلة.

غير أن السفن كثيراً ما تغلق الأجهزة لإخفاء مواقعها في حال قيامها بأنشطة غير قانونية.

ولفت برامانديتا إلى أن "إم تي فريا" هي التي تسببت في تسرب النفط.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية، تيوكو فايز سيا، إن السلطات لا تزال تحقق في تصرفات السفن.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أمس الاثنين، إن إيران طلبت من إندونيسيا تقديم مزيد من التفاصيل حول وضع الناقلة الإيرانية، مؤكداً أن وزارة النقل الإيرانية ووزارة الخارجية تتابعان القضية.