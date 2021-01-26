رمل وفوسفات.. تداول 26 سفينة بضائع بميناء دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط- محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط تداول 26 سفينة، تزامنًا مع استقرار حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، وبلغت حركة الصادر من البضائع 1820 طن رمل و7350 طن فوسفات.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، أن حركة الوارد شملت 18735 طن ذرة و3259 طن حديد، و6100 طن خردة و1473 طن خشب زان و2049 طن زيت طعام، و4247 طن أبلاكاش و6354 طن قمح.

وأوضح المركز الإعلامي، أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 106652 طنًا، بينما بلغ في مخازن القطاع الخاص 60213 طنًا.