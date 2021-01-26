مصر.. وفاة لاعب ناشئ ابتلع لسانه في الملعب

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مسؤول: كان على الحكم أن يلغي المباراة لعدم وجود إسعاف

سادت حالة من الحزن الوسط الرياضى بمصر عقب وفاة اللاعب الناشئ، محمد هاني جلال، لاعب السكة الحديد بالإسكندرية بين شوطي المباراة، عقب محاولة إسعافه من ابتلاع لسانه أثناء المباراة.

وفي التفاصيل، نقلت صحيفة "اليوم السابع" عن دكتور محمد عثمان، أخصائى إصابات ملاعب، أحد شهود العيان للواقعة، حيث قال: إنه كان متواجدًا بالملعب المجاور لملعب المباراة التي شهدت حالة الوفاة، وفوجئ بمجموعة من اللاعبين تحاول إسعاف هاني، فتوجه مسرعًا إليهم في محاولة للإنقاذ وبالفعل وجد هاني في حالة تشنج ومغلق الفم والأسنان بسبب التشنجات.

وأضاف عثمان أنه استطاع باستخدام الأدوات الطبية فتح الفم ومنع ابتلاع اللسان، كما هو متبع فى تلك الإصابات، مؤكدًا أنه تمكن من إنقاذ هاني لبضع دقائق حيث جلس وكان النفس منتظمًا إلى حد ما، إلا أنه تعرض لحالة إغماء أخرى، وتم نقله بسيارة الإسعاف وبعدها حدثت الوفاة.

وعن عدم وجود سيارة إسعاف بالملعب لحظة وقوع الحادث، نقل موقع "الوطن سبورت" عن رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصرية، محمد سلطان: أنه من المفترض أي يقوم حكم بإلغاء المباراة، في حالة عدم وجود سيارة إسعاف، وهذا مذكور في اللائحة الخاص بالمسابقات".

وتابع قائلاً: "الفريق المستضيف هو المسؤول عن توفير سيارة الإسعاف، ومنطقة الإسكندرية لكرة القدم لديها تعاقد بإرسال سيارات الإسعاف إلى جميع المباريات المقامة بالإسكندرية، سواء كانت بالدوري الممتاز أو جميع الدرجات والأعمار السنية".

وأعلن نادي السكة الحديد، أقدم نادٍ في مصر، الذي ينتمي إليه اللاعب المتوفى، إيقاف النشاط الرياضي، وحالة الحداد لمدة 3 أيام.