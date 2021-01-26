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تخصيص ورشة لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالوادي الجديد

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تخصيص ورشة لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالوادي الجديد تخصيص ورشة لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

02:11 م الثلاثاء 26 يناير 2021

الوادي الجديد– محمد الباريسي:
أشاد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، بتجربة أحد شباب مركز الداخلة من ذوي الاحتياجات الخاصة في تحدي الإعاقة واستغلال مهاراته، لإنشاء مشروع خاص به لإصلاح الدراجات النارية.
وخلال جولة أجراها الزملوط بمدينة الدخلة، أكد على تقديره ودعم المحافظة الكامل لقصص الكفاح الملهم، مشيرا إلى أن الشاب ضرب أروع الأمثلة في تحدي العقبات المختلفة للبحث عن فرصة عمل لتطوير ذاته ومجتمعه.
وكلف المحافظ، الوحدة المحلية بتوفير مقر بديل مناسب للورشة الحالية، لمساعدة الشاب على التوسع في عمله وزيادة دخله.

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