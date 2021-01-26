★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر قامت بتحركات مكثفة للدولة المصرية مثَّلت نقطة تحول فارقة في مسار الأزمة الليبية، وذلك عبر "إعلان القاهرة"، وكان بمثابة دعوة صريحة للتمسك بالحل السياسي للأزمة ووقف العمليات والتصعيد العسكري، وهو ما أكده الرئيس السيسي خلال خطابه في قاعدة "سيدي براني" العسكرية يوم 20/6/2020، الذي تضمن تحديد الخط الأحمر المصري (سرت/الجفرة) داخل ليبيا.

جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي تشهد إلقاء وزير الخارجية السفير سامح شكري، بياناً حول أداء وزارته خلال الفترة من 2018- 2020.

وأضاف شكري أن هذا الأمر الذي أعقبه قيام مصر بتكثيف الاتصالات والاجتماعات مع كل الأطراف الإقليمية والدولية المعنية للبناء على المساعي المصرية، وكذلك مع العديد من الأطراف الليبية؛ لحثهم على العودة إلى المسار التفاوضي من أجل التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة الليبية والتصدي لكل أشكال التدخلات الخارجية الهدامة بها.