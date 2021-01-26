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إيران تُقر لقاح "سبوتنيك في" الروسي المُضاد لكورونا

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إيران تُقر لقاح "سبوتنيك في" الروسي المُضاد لكورونا إيران تُقر لقاح "سبوتنيك في" الروسي المُضاد لكورونا

مصراوي Masrawy

02:10 م الثلاثاء 26 يناير 2021

وكالات:

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الثلاثاء، أن بلاده اعتمدت وسجلت لقاح "سبوتنيك في" الروسي لاستخدامه في التطعيم ضد .

وقال وزير ظريف في تصريحات صحفية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو، إن "طهران وافقت على اللقاح وتم تسجيله والموافقة عليه من قبل سلطاتنا الصحية. ونأمل في المستقبل القريب أن نتمكن من شراءه وبدء الإنتاج المشترك أيضا"، حسبما ذكرت قناة " اليوم" .

وتصل فعالية "سبوتنيك في"الذي يجري التطعيم به على جرعتين إلى 91.4% حسب نتائج الاختبارات السريرية، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.

وتم تسجيل اللقاح الروسي في 13 دولة.

كانت الصحة الروسي سجّلت اللقاح في أغسطس 2020، وقام بتطوير هذا اللقاح الأول في العالم للوقاية من كوفيد 19 بمركز "جاماليا" المتخصص.

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