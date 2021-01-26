استقالة رئيس الوزراء الإيطالي جيوزيبي كونتي

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مصراوي Masrawy

وكالات:

قدم رئيس الوزراء الإيطالي جوزيب كونتي، الثلاثاء، استقالته من منصبه، سعيًا إلى غالبية جديدة بعد انسحاب حزب عضو في الائتلاف الحكومي.

وجاء في بيان مكتب الرئاسة الذي أوردته "رويترز"، إن كونتي قدم استقالته إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا، مما يفتح الطريق لمشاورات رسمية بشأن لكيفية التغلب على الأزمة السياسية.

وأضاف البيان، أن الرئيس سيرجيو ماتاريلا سيبدأ مشاورات مع قادة الأحزاب بعد ظهر الأربعاء، مضيفا أنه طُلب من كونتي البقاء في منصب مؤقت مع استمرار المحادثات.

وفقد كونتي أغلبيته المطلقة في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، على خلفية التعاطي مع أزمة كورونا.

ويأمل كونتي أن يحظى بتكليف من الرئيس سيرجيو ماتاريلا، سيكون الثالث منذ عام 2018، في محاولة لتشكيل حكومة جديدة، وفق وسائل الإعلام الايطالية.

وبدأت الازمة السياسية مع سحب رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي (2014-2016) حزبه الصغير "إيطاليا فيفا" من الائتلاف الحاكم في 13 يناير بعدما انتقد لأسابيع كيفية التعامل مع الأزمة الصحية وخطط كونتي للإنفاق الاقتصادي.

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