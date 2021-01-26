محافظ أسيوط يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

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مصراوي Masrawy

أسيوطـ محمود عجمي:

وضع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، أكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، رفقة اللواء هشام لطفي مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الصعيد، واللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، وذلك بمقر قوات الأمن بمدينة الفتح بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 69.

وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد، فيما أكد المحافظ أن الاحتفال يأتي عرفانا بما قدمه شهداء مصر جيلًا بعد جيل، والبطولات والتضحيات.

وقرأ الحضور الفاتحة على أرواح شهداء الشرطة الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن.